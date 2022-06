Blade Runner: Enhanced Edition è finalmente disponibile su PlayStation, Xbox, Switch e PC

Per celebrare il 40° anniversario del film cyberpunk Blade Runner, Blade Runner: Enhanced Edition è stato finalmente pubblicato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. L'annuncio è stato dato da Nightdive Studios, in collaborazione con Alcon Interactive. Più in basso è disponibile un nuovo trailer pubblicato in occasione del lancio.

Blade Runner: Enhanced Edition è una revisione del classico gioco d'avventura uscito originariamente nel 1997. L'originale è stato apprezzato per la sua fedele ricreazione dell'ambientazione del famoso film. La Enhanced Edition supporta anche la risoluzione 4K e i 60 fps.

Blade Runner: Enhanced Edition ha dovuto affrontare alcuni problemi nello sviluppo che hanno costretto al rinvio del titolo. Stephen Kick, CEO di Nightdive, ha parlato dei problemi di rimasterizzazione e della difficoltà nel reperire il codice sorgente e gli asset originali del gioco.

L'uscita di Blade Runner: Enhanced Edition coincide quasi perfettamente con il 40° anniversario del film Blade Runner, uscito originariamente il 25 giugno 1982.

