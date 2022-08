Bloodstained annuncia un crossover a sorpresa con Journey!

Bloodstained: Ritual of the Night è pronto a stupirci ancora con un nuovo crossover. L’acclamato metroidvania è pronto a rendere omaggio ad un titolo che nel 2012 ha vinto tre premi ai Game Awards e che all’epoca stupì per la sua poesia intrinseca, la sua musica e la sua scrittura davvero delicata. Journey entrerà in Bloodstained con il prossimo update il 23 Agosto 2022.

“Questa nuova sezione del castello, The Tunnels, è ispirata dal level design e dall’immaginario di Journey, con un risvolto in stile Bloodstained”, si legge nel comunicato ufficiale. “Nascosta dietro una entrata segreta, The Tunnels è molto ampia e per questo richiede esplorazione ed una buona abilità per poter essere percorsa al meglio”.

Bloodstained: Ritual of the Night è stato lanciato nel 2019 e qui trovate la nostra recensione dell’epoca: nel frattempo il gioco ha ricevuto parecchi crossover, fra i quali quello con Child of Light e l’inserimento di Aurora nel cast del gioco. Scoprire l’area segreta dedicata a Journey e completarla fornirà un equipment ispirato al gioco, del quale tuttavia non ci è dato sapere altro. Non ci resterà che impegnarci fino in fondo per scoprirlo!

Fonte: IGN