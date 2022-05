Call of Duty Mobile raggiunge quota 650 milioni di download

Activision ha rivelato che Call of Duty Mobile sta andando altrettanto bene come i giochi della serie per PC e console, con il titolo mobile che ha ora raggiunto l'impressionante quota di 650 milioni di download.

Nel recente report finanziario dell'azienda (via CharlieIntel), Activision ha scritto: "abbiamo continuato a dimostrare il potenziale dei nostri franchise per console e PC sui dispositivi mobile. Call of Duty Mobile ha goduto di un anno record dopo il suo lancio in Cina, con una spesa annuale dei consumatori per titolo di ben oltre $1 miliardo".

"Oltre 650 milioni di giocatori hanno scaricato Call of Duty Mobile in tutto il mondo e il numero di persone che hanno sperimentato Call of Duty su dispositivi mobile ogni mese ha quasi eguagliato quello degli utenti console e PC nel 2021."

Lo sviluppatore ha quindi parlato di Warzone per mobile, che Activision aveva precedentemente affermato sarà una "nuova esperienza AAA".

"Stiamo costruendo un team di sviluppo interno considerevole e di talento che sta lavorando su una versione mobile di Warzone che ci aspettiamo aiuterà a portare il franchise di Call of Duty a nuovi livelli".

La scorsa settimana, è stato rivelato che oltre 3000 dipendenti di Activision stanno attualmente lavorando solo su Call of Duty. Si tratta di oltre il 30% dell'intera forza lavoro di Activision (che è di circa 9800 persone) e quasi la metà dei suoi sviluppatori totali (6800 dipendenti).

Fonte: Eurogamer.net.