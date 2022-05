Call of Duty Project Aurora è il nome in codice di Warzone per mobile

La versione mobile di Call of Duty: Warzone è ora conosciuta con il nome in codice Project Aurora e Activision Blizzard ha fornito alcuni dettagli su cosa aspettarsi ora che una closed alpha sta per iniziare.

L'alpha è "di dimensioni limitate", le iscrizioni pubbliche non sono ancora disponibili e ai partecipanti non sarà consentito condividere i dettagli pubblicamente. Come spiegano gli sviluppatori in un nuovo post sul blog ufficiale, stanno "cercando di iniziare semplicemente a migliorare la messa a punto con stress test e vogliamo identificare e correggere bug, nonché raccogliere feedback e approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco man mano che le nuove funzionalità diventano disponibili online".

Per ora, l'accesso all'alpha chiusa sarà fornito solo tramite inviti diretti, ma gli sviluppatori hanno in programma di espandere la fase, così come i test futuri, man mano che lo sviluppo del gioco avanza.

Per quanto riguarda quando potremo giocare Project Aurora, gli sviluppatori affermano "non potremmo essere più felici di portare questa entusiasmante esperienza ai giocatori mobile di tutto il mondo, ma non abbiamo ancora annunciato ufficialmente nemmeno il nome e non abbiamo una data di lancio da condividere in questo momento. Avremo molti aggiornamenti e post prima di allora e condivideremo con entusiasmo la data di uscita una volta decisa".

Activision Blizzard ha annunciato ufficialmente una versione mobile di Warzone quest'anno.

Come parte del suo report finanziario annuale, Activision Blizzard ha affermato che Call of Duty Mobile ha quasi eguagliato il numero di utenti mensili dei giochi principali e Warzone messi insieme.

Fonte: Gamesradar.