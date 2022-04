Citizen Sleeper ha una data di uscita. Il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one

Citizen Sleeper, il nuovo promettente titolo dello sviluppatore di In Other Waters, Jump Over the Age, uscirà il 5 maggio.

Il titolo sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass, per Xbox Series X/S e Xbox One. Sarà anche disponibile su PC in diversi store (Steam, GOG, Epic, Humble) e su Nintendo Switch. Non esiste una versione PlayStation, al momento.

Stando a quanto condiviso da Eurogamer.net, il titolo è un mash-up tra un gioco da tavolo e un gioco di ruolo. C'è molto testo descrittivo e scelte di dialogo, l'aumento di livello, le abilità e altro ancora. Ma tutto si svolge in una sorta di gioco da tavolo a turni.

Citizen Sleeper racconta la storia di una specie di cyborg schiavo che si risveglia dal controllo del suo padrone, che poi cerca di reclamarlo. Una volta liberato, il cyborg inizia a mettere in discussione tutto ciò che è intorno a lui.

Ad aiutarvi a scoprire i segreti del mondo sono le vostre innate capacità di hacking, che vi consentono di scoprire informazioni sensibili a beneficio vostro e di altre persone.

Che ne pensate di questo Citizen Sleeper?

Fonte: Eurogamer.net.