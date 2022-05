Giochi in Uscita Maggio 2022

Con PlayStation che ha già sparato qualche colpo e Xbox che purtroppo continua a non avere nulla di pronto, partiamo con un po' di onestà che di questi tempi non fa mai male: maggio non sarà di certo un mese che vi farà strappare i capelli, stracciare le vesti e svuotare il portafoglio. Almeno non a una prima occhiata.

D'altronde è inutile negarlo, i grandi nomi sono pochi e i grandissimi nomi sono pressoché inesistenti però c'è spazio per la sperimentazione, un pizzico di unicità e tanta voglia di stupire alla base di diversi indie o produzioni di medie dimensioni. Ci si concentra così su progetti come Loot River, un affascinante mix tra soulslike, dungeon crawler e...Tetris! Chi l'avrebbe mai detto vero?

Se si parla poi di simil-soulslike...apriti cielo. A Loot River si aggiunge anche Salt and Sacrifice, sequel dell'apprezzatissimo Salt and Sanctuary, e Dolmen che invece sposa contaminazioni da shooter in un setting completamente sci-fi.

Ma si sa il mondo non è solo soulslike (per quanto l'incredibile successo di Elden Ring ponga il genere sotto una luce inaspettatamente mainstream) e in questo senso occhio alla truculenta via del samurai tratteggiata da Trek to Yomi e alle ambizioni da successore di Suikoden di Eiyuden Chronicle Rising. Senza dimenticare un Vampire The Masquerade: Swansong che magari non sarà il progetto di quell'universo più atteso ma che ha sicuramente tante frecce al proprio arco e, cosa non da poco, non si sta facendo attendere all'infinito come il "cugino" Bloodlines II.

Insomma rimaniamo onesti, andando oltre i nomi blasonati e conosciuti i titoli degni di nota non mancano nemmeno questo mese e il nostro articolo sui videogiochi in uscita a maggio è la guida perfetta per non perdersene nemmeno uno.

3 maggio Loot River (PC, Xbox Series X/S, Xbox One) Il mese di maggio è anche il mese della sperimentazione. Lo abbiamo detto in apertura di articolo e l'inizio videoludico di maggio è il miglior biglietto da visita di questo concetto. Loot River unisce soulslike, azione da dungeon crawler ed elementi di Tetris in un mix che sin dal suo annuncio ha incuriosito e attirato più di un giocatore (chi vi scrive sicuramente). In questo gioco esploreremo delle misteriosi rovine procedurali in cui non avremo solo armi e abilità più o meno classiche dalla nostra parte dato che per sopravvivere a mostruosità assortite e boss letali potremo sfruttare il potere della Reliquia per modificare il terreno dello scontro e muovere le piattaforme al di sopra di un lungo e pericoloso fiume che scorre tra dungeon e ruderi affascinanti quanto pericolosi.

5 maggio Citizen Sleeper (PC, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox Game Pass)

Trek to Yomi (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Warhammer 40.000 Chaos Gate – Daemonhunters (PC) Gli sviluppatori dell'apprezzato In Other Waters presentano un titolo molto ambizioso che si ispira alla flessibilità, libertà e profondità dei giochi di ruolo da tavolo. Citizen Sleeper è un RPG narrativo ambientato su Erlin's Eye, una stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti in un universo costituito dalle rovine del capitalismo interplanetario. Nei panni di una coscienza umana in un corpo artificiale di proprietà di una corporazione che ci rivuole indietro dovremo sopravvivere in questa società tentacolare tra amicizie, fazioni e pericoli di ogni tipo. Potrebbe essere il sogno dei fan dei giochi di ruolo più puri e complessi. In un mese in cui le grandissime uscite sono tutto sommato pochine, un gioco come Trek to Yomi potrebbe rivelarsi il pezzo forte di maggio. Un action in due dimensioni affascinante e artisticamente capace di lasciare il segno grazie al lavoro dei soliti noti di Devolver Digital e di Flying Wild Hog e Leonard Menchiari. Il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere da ogni minaccia la sua città e la gente a cui vuole bene. Il dovere e la via di un samurai che dovrà andare al di là di vita e morte. Essere degli emuli più o meno originali di XCOM è un'arma a doppio taglio visto il confronto spesso impari con l'opera originale. Warhammer 40.000 Chaos Gate: Daemonhunters è un RPG tattico in cui lanceremo l'arma più grande dell'umanità, i Grey Knights, contro le forze corruttrici del Caos. Armati dalla fede e protetti dalla devozione, la stessa esistenza di questi cavalieri è radicata nel mistero e il possesso di qualsiasi conoscenza non autorizzata sulla loro segreta confraternita è punibile con la morte. L'affascinante universo di Warhammer 40.000 è il teatro di un gioco che ha le carte in regola per essere molto di più di un semplice clone.

10 maggio Eiyuden Chronicle: Rising (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox Game Pass)

Salt and Sacrifice (PC, PS5, PS4)

This War of Mine: Final Cut (PS5, Xbox Series X/S, Game Pass)

We Were Here Forever (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) Presentatosi sin dal suo annuncio come il companion game/prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Eiyuden Chronicle: Rising è un RPG action in 2D nato dalla mente di Yoshitaka Murayama, uno dei creatori dell'amato Suikoden. Proprio l'accostamento a Suikoden genera non poco entusiasmo nei fan della serie che non vedono l'ora di esplorare le misteriose rovine runiche rivelate da un terremoto che ha colpito Neveah Nuova in compagnia della giovane CJ e del mercenario dalle sembianze di canguro Garoo. Un antipasto da tenere d'occhio. Partendo dalle ottime basi e dal successo di Salt and Sanctuary, Ska Studios torna ad esplorare il mondo di gioco del suo soulslike 2D con un sequel che promette ambientazioni ancora più complesse, un gameplay migliorato e un rinnovato focus sulla co-op e sulla possibilità di creare potenti armi dai nemici abbattuti. Salt and Sacrifice non può che attirare l'attenzione visto l'ottimo successo del precedente capitolo e i bei risultati ottenuti unendo fasi da action platform a tanti elementi dei souls. Ne parliamo nel provato di Salt and Sacrifice. Vista la situazione in Ucraina e gli scenari di guerra sempre più vicini ai nostri confini quanto potremo vivere all'interno di This War of Mine: Final Cut è quanto mai attuale e capace di farci riflettere sugli orrori della guerra e sugli strascichi che i conflitti hanno sulla vita delle persone comuni tra bambini, anziani ma anche semplici uomini e donne che improvvisamente si ritrovano di fronte a situazioni al limite della sopravvivenza e a mettere in discussione la propria moralità per un tozzo di pane. L'opera di 11bit Studios è questo e molto altro, un gestionale che ci farà vivere la guerra attraverso gli occhi della gente e che tra meccaniche gestionali e scelte morali sa metterci a dura prova anche e soprattutto a livello emotivo. Riscopriamo il gioco nella recensione di This War of Mine: The Little Ones, la prima versione console, in attesa del lancio su next-gen. La co-op sta vivendo una seconda giovinezza anche grazie al successo di It Takes Two e al lavoro di Josef Fares ma bisogna ammettere che in questo ambito la serie di We Were Here è sempre stata in grado di raccogliere un discreto nucleo di estimatori ben prima del boom vissuto con il lavoro di Fares. We Were Here Forever è l'ultimo capitolo della serie che ci intrappolerà nel sinistro Castle Rock chiedendoci di collaborare per superare tanti enigmi e puzzle e cercare di non rimanere intrappolati...per sempre.

11 maggio Source of Madness (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One) C'è del genio alla base delle idee di un titolo indie che magari non si rivelerà indimenticabile sotto ogni aspetto ma che parte da premesse davvero notevoli. Source of Madness è un roguelite che ci immerge in un’angosciosa odissea all’interno di un contorto mondo lovecraftiano. Lo stile artistico spicca già dopo una prima occhiata ma è anche l'utilizzo della generazione procedurale e del machine learning ad attirare l'attenzione. La "casualità" derivante dalla IA in questo caso non lascia il suo zampino solo sulle ambientazioni ma anche sulle creature nemiche che di conseguenza hanno spesso forme e movimenti opportunamente grotteschi. Forse più un insieme di belle idee che un bel videogioco? Forse, ma sicuramente non lo sottovaluteremo in sede di recensione.

12 maggio The Centennial Case: A Shijima Story (PC, PS5, PS4, Switch)

Ultimate Epic Battle Simulator 2 – Early Access (PC) Square Enix ci mette di fronte a un titolo particolare, un Sherlock Holmes in salsa orientale che si intreccia a immagini reali con persone in carne e ossa e diversi enigmi da risolvere. In The Centennial Case: A Shijima Story dovremo indagare su una serie di omicidi avvenuti nel corso di un intero secolo, quattro crimini che si dipanano in tre epoche lontane come il 1922, il 1972 e il 2022 ma che sono collegati tra loro dallo stesso contesto: la famiglia Shijima. Sarà l'autrice di romanzi polizieschi Haruka Kagami (e noi con lei) a cercare una soluzione attraverso tre fasi: il caso, la deduzione e la risoluzione. È tempo di mettere in moto l'ingegno. Il simulatore di battaglie più assurdo del panorama videoludico è pronto a tornare con un debutto in accesso anticipato che sicuramente sarà pieno zeppo di problemini assortiti ma che allo stesso tempo saprà regalare tanta azione spensierata e spesso improbabile. Ultimate Epic Battle Simulator 2 vuole regalare ai giocatori la possibilità di dare vita a battaglie gigantesche che coinvolgono centinaia di migliaia, perfino milioni di personaggi a schermo. Campagne multiple e situazioni create dai giocatori arricchiscono poi la modalità sandbox pronta ad accogliere le nostre più folli sperimentazioni.

13 maggio Evil Dead: The Game (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One) In più di un'occasione accostato a Dead by Daylight per la sua natura ibrida che unisce co-op, elementi PvE e un multiplayer asimmetrico che sfocia nel PvP, Evil Dead: The Game porta la serie cinematografica de La Casa nel mondo dei videogiochi. L'obiettivo di quelli che potremmo definire i sopravvissuti, tra cui ovviamente spicca Ash, è quello di completare una serie di obiettivi sopravvivendo all'attacco del Demone Khandariano controllato da un altro giocatore. Sarà solo una sorta di emulo del già citato Dead by Daylight? Manca poco per scoprirlo.

17 maggio V Rising – Early Access (PC) Azione, survival ed elementi gestionali si incontrano in un Early Access vampiresco che aggiunge al mix anche degli elementi PvP. In V Rising vestiremo i panni di un vampiro che si risveglia dopo secoli e deve riacquistare le forze nutrendosi nel primo villaggio in cui si imbatte. Da questo momento inizia una lotta per la sopravvivenza e per prosperare ricostruendo il nostro castello e raccogliendo accoliti per dare vita a un vero e proprio impero vampiresco. Il tutto decidendo anche se competere o co-operare con altri vampiri, magari sfruttando abilità diverse tra quelle ottenibili durante la progressione del nostro personaggio.

19 maggio Eternal Threads (PC, PS4, Xbox One)

Souldiers (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

Vampire The Masquerade: Swansong (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) Tempo, scelte e conseguenze. Eternal Threads è un puzzle game in prima persona basato sulla storia e la manipolazione del tempo. In qualità di agente incaricato di sconfiggere la corruzione nel flusso temporale, siamo stati inviati nel nord dell'Inghilterra nel maggio 2015, dove sei persone sono morte in un incendio domestico. Il nostro compito sarà quello di manipolare le scelte fatte dai coinquilini nella settimana precedente in modo che tutti sopravvivano all'evento. Ogni piccolo gesto avrà delle conseguenze molto più complesse di quel che ci si aspetterebbe. I metroidvania con il loro mix di azione, platform, abilità e aree da sbloccare progredendo sono una forza innegabile del settore indie (e non solo) degli ultimi anni e anche il mese di maggio ha la propria dose del genere con Souldiers, un esponente del genere volutamente retro che propone tante mappe interconnesse da esplorare nei panni di classi dotate di abilità uniche e capaci di modificare non poco il gameplay. Un gioco che sembra un esponente dei metroidvania molto solido, convincente e divertente per quanto, forse, non estremamente originale. In attesa che Vampire The Masquerade: Bloodlines II dia qualche segno di vita dopo i tanti problemi di sviluppo, l'universo vampiresco di The Masquerade ci regala un nuovissimo progetto dai creatori di The Council, un RPG prettamente narrativo che ci farà vestire i freddi panni non morti di tre vampiri immersi negli intrighi e negli oscuri complotti della società vampiresca di Boston. Omicidi, accordi segreti e misteriosi intrecci sapranno metterci a dura prova spingendoci a sfruttare i poteri e l'astuzia dei nostri tre protagonisti ultracentenari. Vampire The Masquerade: Swansong potrebbe essere quel mix tra il Life is Strange di turno e gli RPG capace di stupire.

20 maggio Dolmen (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) La nuova etichetta di Koch Media, Prime Matter, ha parecchi progetti previsti per il 2022 e non solo. In questo caso parliamo di Dolmen, un action RPG con elementi sci-fi e un pizzico di Giger che deve non poco ai Souls ma anche all'immaginario lovecraftiano e a Dead Space. Un calderone che rischia di essere tanto affascinante quanto disordinato e che ci porterà sul pianeta ostile Revion Prime per recuperare campioni di un cristallo dalle caratteristiche uniche, il Dolmen per l'appunto. Combattimenti puramente action ed elementi da shooter si uniscono per permetterci di salvare la pelle contro alieni potenti e spietati.

24 maggio Hardspace: Shipbreaker (PC, PC Game Pass)

Streets of Rage 4 (Mobile) Gli sviluppatori di Homeworld tornano nello spazio chiedendoci di recuperare navi a gravità zero con ogni missione capace di rivelarsi un vero e proprio piccolo, grande enigma. Hardspace: Shipbreaker esce dall'Early Access debuttando anche su PC Game Pass con delle operazioni di recupero caratterizzate da una grafica avanzata e da situazioni di gioco stimolanti e uniche. Cariche esplosive, sensori assortiti e attrezzature all'avanguardia saranno il nostro pane quotidiano per cercare di ripagare il debito miliardario con la LYNX Corp. È tempo di menare le mani anche su mobile con il porting del ritorno di una IP storica per il genere dei picchiaduro a scorrimento. Streets of Rage 4 è la prima uscita della serie principale in oltre 25 anni e fonde gli elementi classici della serie con evoluzioni moderne di gameplay, arte e design, offrendo ai fan un tributo autenticamente fedele capace di proporre ancora un'esperienza assolutamente distintiva. Trovate i dettagli nella recensione di Streets of Rage 4 in versione PC.

26 maggio My Time at Sandrock – Early Access (PC)

Sniper Elite 5 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass) Altro giorno, altra uscita in Early Access. My Time at Sandrock è il sequel di My Time at Portia che nasce da una campagna Kickstarter di successo che ha superato di oltre cinque volte il suo obiettivo base. Proprio come il suo predecessore, il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico trecento anni dopo il Giorno della Calamità in cui la maggior parte delle tecnologie moderne andarono distrutte. In quanto costruttori alle prime armi dovremo sfruttare al meglio il nostro fidato set di strumenti per raccogliere risorse, costruire macchine e cercare di trasformare la nostra officina malandata in un centro di produzione capace di salvare la città dalla rovina economica. Un sandbox tra combattimenti, esplorazione, costruzione e personalizzazione. Come parte di un'operazione segreta dei Rangers statunitensi per indebolire le fortificazioni dell'Atlantikwall lungo la costa della Bretagna, Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Presto scopre un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli alleati possano invadere l'Europa: l'Operazione Kraken. In Sniper Elite 5 La missione di Karl è eliminare gli ufficiali nazisti di alto rango e porre fine all'operazione Kraken una volta per tutte. Basate su location del mondo reale dalla Francia nel 1944, le nuove mappe di gioco sono le più grandi e nella storia del franchise con il nuovo sistema di attraversamento che offre ai giocatori delle aree sandbox ancora più ricche di opzioni quando si tratta di eliminare i vari obiettivi anche in co-op. Alla scoperta del gioco nel provato di Sniper Elite 5.

27 maggio Kao the Kangaroo (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One)

Microsoft Flight Simulator: Top Gun Maverick DLC (PC, Xbox Series X/S, Xbox One) Il mese di maggio si chiude sulle orme di classici come Spyro e Crash Bandicoot con il colorato e fieramente old school Kao the Kangaroo, nuovo capitolo di una saga nata originariamente nei primi anni 2000 che propone i classici ingredienti degli action platform in terza persona. È per molti versi una saga minore ma il ritorno in auge di Crash e Spyro dimostra come ci sia voglia anche di questi giochi. A meno di sorprese eccoci di fronte a un DLC che dovrebbe uscire in contemporanea al film Top Gun: Maverick. Stiamo parlando di Microsoft Flight Simulator Top Gun: Maverick, contenuto aggiuntivo gratuito dell'apprezzatissimo simulatore Xbox che introdurrà ovviamente contenuti legati al film tra cui l'F-18.