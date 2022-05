Deathverse - Let it Die: una data per l'open beta del sequel di Let it Die

Il publisher GungHo Online Entertainment e lo sviluppatore Supertrick Games hanno annunciato la prima open beta a tempo limitato per DeathVerse: Let It Die, il gioco d'azione di sopravvivenza multiplayer sequel di Let It Die del 2016. La fase di test partirà il 28 maggio.

I giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 possono pre-scaricare la beta di DeathVerse da PlayStation Store a partire da mercoledì. La beta sarà disponibile per i giocatori in più regioni e lingue.

Ambientato centinaia di anni dopo gli eventi di Let It Die, DeathVerse: Let It Die vedrà i giocatori competere come un concorrente in un'arena con 16 giocatori all'interno dell'universo di un concorso di reality TV di grande successo noto come Death Jamboree. I giocatori potranno usare un companion robotico personalizzato di nome Wilson contro altri giocatori e nemici controllati dal computer, trasformando il loro Wilson in uno dei cinque diversi tipi di armi tra cui machete, seghe circolari e katane.

DeathVerse: Let It Die introduce alcune intriganti svolte nel genere battle royale, con battaglie che diventano ancora più pericolose a causa dei Cacciatori, predatori invincibili che attaccano i lottatori per la gioia del pubblico.

I giocatori che sconfiggono i loro nemici, siano essi altri giocatori o Cryptids, in un modo particolarmente appariscente guadagneranno punti che possono aumentare la potenza d'attacco.

La open beta di DeathVerse: Let It Die inizierà il 28 maggio, mentre una seconda open beta è prevista per il 5 giugno.

Fonte: Polygon.