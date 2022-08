Deathverse Let It Die non è più esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5

Deathverse Let It Die è un nuovo titolo battle royal gratuito. Giusto qualche settimana fa il suo lancio è stato rimandato. E oggi il team di sviluppo ci ha tenuto ad aggiornare ancora i videogiocatori sui cambiamenti riguardanti le piattaforme di destinazione del gioco.

Ecco a voi il post pubblicato dagli autori sui canali social di Deathverse Let It Die dopo una recente diretta streaming:

"Grazie mille per averci seguito ragazzi!! E indovinate un po': abbiamo un altro importante annuncio per cui essere felici. Voi nerd lo apprezzerete molto: Deathverse sta per arrivare anche su Steam! È una piattaforma per PC, giusto? Presto vi forniremo altre informazioni."

Il gioco infatti era stato presentato da GungHo Entertainment come esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5, tuttavia pare che i piani siano cambiati e ora il gioco verrà distribuito anche su PC tramite Steam. Non abbiamo una data certa del rilascio, magari lo scopriremo nel prossimo evento Sony PlayStation tanto vociferato negli ultimi giorni sul web.