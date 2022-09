Deathverse: Let it Die lo spietato 'survival action multiplayer' sequel di Let it Die ha una data di uscita

GungHo negli ultimi mesi non ha condiviso informazioni sul suo battle royale chiamato Deathverse: Let It Die, ma ora non solo abbiamo una data di uscit, ma anche la possibilità di vedere il brutale titolo in azione.

Il team di sviluppo ha mostrato un video che va molto in profondità ed ha esplorato alcuni dei molti sistemi e influenze del gioco, e sembra che ai giocatori aspetterà una corsa sfrenata quando Deathverse verrà lanciato per PC il 5 ottobre. I giocatori PlayStation possono entrare nell'azione un un po' prima, poiché verrà lanciato per quella piattaforma il 28 settembre.

Deathverse proviene dal team che ha realizzato Let It Die, e mentre lo descrivono come un successore spirituale di quel gioco, Deathverse ha un'identità forte e unica tutta sua. GungHo voleva sperimentare più di un gioco di combattimento e, dopo aver visto quanto fossero popolari gli elementi PvPvE di Let It Die, hanno deciso che un battle royale era la cosa giusta.

Deathverse si svolge nel futuro, dove un raduno di anime defunte combattono tra loro in diretta TV per il divertimento di tutti. GungHo ha lavorato per garantire che Deathverse offra un tipo di esperienza di battle royale diverso da quello a cui i giocatori sono abituati.

Ogni stagione in Deathverse introdurrà nuove armi o variazioni sui tipi esistenti. Sarete in grado di gioca con pugnali, katane, seghe circolari, martelli e doppie lame, ognuna delle quali ha le sue abilità speciali. Sarà inoltre possibile personalizzare i tratti, sbloccare abilità di maestria e molto altro.

Fonte: Gematsu