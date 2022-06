Deliver Us Mars ha un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita

Deliver Us Mars, il sequel di Deliver Us The Moon, ha appena avuto un nuovo trailer di gioco che mostra la sua traversata ricca di azione e ci offre alcuni frammenti di storia. Il trailer ci ha anche annunciato la data di lancio prevista il 27 settembre 2022.

Il sequel è stato rivelato per la prima volta a marzo, ma il nuovo trailer ci ha fornito alcuni dettagli in più. In Deliver Us Mars, vestirete i panni di Kathy Johanson, un'astronauta che si unisce all'equipaggio dello Zephyr in una missione per salvare la Terra. I personaggi dovranno viaggiare su Marte e recuperare navi di colonizzazione conosciute come ARK, rubate da un'organizzazione nota come Outward.

Johanson non è lì solo per la missione, però. È anche alla ricerca di suo padre, un uomo che si è unito a Outward anni fa. A differenza del primo gioco, che prevedeva solo enigmi in prima e terza persona, Deliver Us Mars sembra molto più grande in scala.

Deliver Us Mars è ambientato dieci anni dopo Deliver Us The Moon e i due avranno "profonde connessioni". Sviluppato dallo studio indipendente olandese KeokeN Interactive, Deliver Us Mars sarà un'avventura fantascientifica d'atmosfera e verrà lanciato su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Wccftech