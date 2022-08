Deliver Us Mars è l'ennesimo gioco rinviato di questo 2022

Presentato ufficialmente nel giugno di quest'anno, Deliver Us Mars ci ha mostrato un po' del suo gameplay e la sua data di uscita durante l'ultimo Future Games Show su PC. Inizialmente il gioco doveva uscire il 27 settembre, tuttavia sembra che lo sviluppo abbia incontrato alcuni problemi ed il gioco è stato ora rinviato al prossimo anno.

Keoken Interactive si unisce all'elenco degli studi che hanno rinviato i propri giochi, sostenendo di voler creare la versione migliore di Deliver Us Mars. Pertanto, stanno rinviando il suo lancio fino a quando non lo considereranno completamente pronto. Si tratta di una misura coraggiosa ma anche triste per i fan, poiché l'hype e le aspettative create sono state abbattute poche settimane dopo il lancio.

Deliver Us Mars quindi sarà disponibile dal 2 febbraio 2023: il motivo principale del suo rinvio è la correzione di tutti gli errori come bug, glitch e problemi grafici del gioco in modo da poter presentare ai fan una versione pressoché perfetta.

An update on the release date of Deliver Us Mars: pic.twitter.com/1SrFqjL3zm — Deliver Us Mars (@DeliverUsMars) August 15, 2022

Anche Hogwarts Legacy, che doveva uscire alla fine di quest'anno, è stato rinviato al 10 febbraio del prossimo anno e ciò ha generato malcontento nei fan.

Fonte: Gamespot