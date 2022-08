Deliver Us Mars ha una tinta drammatica nel nuovo story trailer

Pubblicato da Frontier Developments e sviluppato da KeokeN Interactive, Deliver Us Mars sfrutta il Future Game Show per mostrarsi ancora una volta attraverso un video incentrato sulla storia che ci verrà raccontata. Una buona occasione per farci dimenticare che il gioco è stato recentemente posticipato, pur ricordando la sua nuova data di uscita.

Per coloro che non sanno cosa sia Deliver Us Mars, è un gioco di fantascienza che ci porta in una missione emozionante e intrigante per recuperare le navi ARCHES che sono state rubate da una compagnia di nome Outward. Un tono semplice ma di cui non diremo altro visto che si tratta di un gioco con una narrativa dominante ed è meglio scoprirlo da soli. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Deliver Us Mars arriverà il 2 febbraio del 2023 su PC.