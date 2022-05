Deltarune, lo sviluppo del capitolo 3 sta 'andando bene' secondo Toby Fox

Lo sviluppatore Toby Fox ha pubblicato il primo capitolo del tie-in di Undertale, chiamato Deltarune nell'ottobre 2018 e un paio di anni dopo, a settembre dello scorso anno, è uscito Deltarune Capitolo 2. A quel tempo, Fox ha rivelato che i restanti tre capitoli del gioco sarebbero stati tutti sviluppati e pubblicati insieme anziché separatamente.

Come sta andando lo sviluppo? Fox ha recentemente utilizzato il suo account Twitter per fornire un breve aggiornamento su questo fronte. Dopo aver sfoggiato alcuni concept art su cui stava lavorando, Fox ha affermato che "lo sviluppo sta andando bene", presumibilmente riferendosi a Deltarune.

"Sempre più persone mi stanno aiutando di recente, ho buone sensazioni al riguardo", ha aggiunto Fox. Ovviamente, questo non dice fino a che punto sia nel processo, o quanto tempo ci vorrà prima che avremo aggiornamenti più concreti. Detto questo, visto che tutti e tre i capitoli rimanenti del gioco sono stati sviluppati insieme, è probabile che ci vorrà del tempo prima che i fan possano metterci le mani.

By the way, the game development is going well



I'm getting more and more people to help recently, I have good feelings about it