Disney Dreamlight Valley è un nuovo gioco di avventura e di simulazione free-to-play. Trailer e dettagli

Gameloft e Disney continuano il loro sodalizio: oltre a Disney Speedstorm, hanno annunciato un nuovo gioco free-to-play ispirato ai mondi magici del colosso dell'intrattenimento: Disney Dreamlight Valley. Sarà un'esperienza tra simulazione di vita in stile The Sims e avventura, in cui dovremo ripristinare un villaggio un tempo idilliaco ora in rovina, a seguito di un disastro soprannominato The Oblivion.

Con il vostro personaggio, dovrete costruire relazioni con una serie di eroi e cattivi Disney e Pixar per scoprire i loro ricordi perduti e risolvere i misteri della valle, lasciando il vostro segno sulla terra personalizzando il villaggio dei vostri sogni e condividendo il vostro stile e passione per Pixar.

Per svelare i segreti di Dreamlight Valley, visiterete diversi regni ispirati a un'ampia varietà di film Disney e Pixar, ma il vostro viaggio inizierà con una missione nientemeno che da Merlino.

In Dreamlight Valley, le avventure saranno illimitate come le opzioni di personalizzazione. Potrete esprimere la vostra passione creando gli outfit Disney e Pixar dei sogni, oppure utilizzando la vasta libreria di abbigliamento del gioco. La vostra casa e il villaggio non si limiteranno nemmeno ad un unico layout: sarete in grado di migliorare molti elementi del mondo raccogliendo nuovi oggetti ed edifici per gli abitanti del villaggio.

Dreamlight Valley è previsto per Mac, PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch nel 2023, ma verrà lanciato in accesso anticipato quest'estate 2022 perchi acquista il Founder's Pack e gli abbonati a Game Pass.

Fonte: Gematsu