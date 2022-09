Disney Speedstorm, il 'Mario Kart in stile Disney' si mostra in un video gameplay

Il gioco di kart dell'universo Disney Speedstorm ha ricevuto un nuovo trailer all'evento vetrina dei giochi Disney Marvel. Il trailer cinematografico ci ha mostrato Topolino, Mulan, il Capitano Jack Sparrow e Sully di Monsters Inc, che indossavano tutti la loro attrezzatura da corsa con kart personalizzati.

Il trailer si è assicurato di mostrare piccoli tocchi di personalità da ciascuno dei suoi personaggi. Jack Sparrow usa un cambio a forma di elsa di spada, mentre Mulan ha un razzo drago integrato nella sua macchina. Ha anche anticipato che una traccia di Monster Inc. arriverà presto. Il trailer suggerisce alcune mosse acrobatiche del kart, con rampe che possono sollevarti su altre parti della pista.

Il breve sguardo alla pista di Monsters Inc. ha anche mostrato parte del gioco in azione, con una prospettiva dietro il tubo di scappamento che ti aspetteresti da un pilota di kart. Sembrava anche indicare che saranno inclusi ancora più personaggi di Monsters Inc., come Randall, Celia e, naturalmente, Mike Wazowski.

Disney Speedstorm non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile entro quest'anno su PC e console.

Fonte: GamingBolt