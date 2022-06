Donkey Kong sta per tornare su Switch? Per un noto insider arriverà un annuncio in un nuovo Nintendo Direct

Un importante insider di Nintendo ha fornito un nuovo aggiornamento sul prossimo progetto di Donkey Kong dello sviluppatore giapponese. Per buona parte dell'anno scorso, sono circolate diverse voci che sostenevano che Nintendo stesse lavorando a un nuovo titolo di Donkey Kong per Switch. Sebbene nulla sia stato ancora confermato, sembra che, se questo nuovo aggiornamento si rivelerà accurato, potremmo scoprire molto di più su questo misterioso titolo nel prossimo futuro.

Secondo un nuovo report di un affidabile insider che si fa chiamare Zippo, Nintendo ha effettivamente finito di lavorare al nuovo titolo di Donkey Kong in questione. Potrebbe sembrare strano, visto che Nintendo non ha ancora annunciato un nuovo gioco associato all'amato scimmione, ma è una cosa che abbiamo visto anche in passato con la grande N. Per un motivo o per l'altro, Nintendo spesso termina i giochi molto prima di rivelarli al pubblico, per non parlare del loro lancio.

Una delle possibilità per quanto riguarda la presentazione di questo nuovo gioco di Donkey Kong sarebbe un nuovo Nintendo Direct. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci secondo cui Nintendo terrà un nuovo Direct la prossima settimana, potenzialmente il 29 giugno. Anche in questo caso, Nintendo non ha ancora confermato la notizia, ma anche se lo facesse, non c'è ancora alcuna conferma che un progetto di Donkey Kong sarà annunciato durante la presentazione.

Non c'è un nuovo gioco principale di Donkey Kong da quasi un decennio. L'ultimo gioco associato a DK è stato Donkey Kong Country: Tropical Freeze, lanciato per la prima volta su Wii U nel 2014. Nintendo ha poi realizzato un porting e lo ha portato su Switch nel 2018.

Fonte: Comicbook.