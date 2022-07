Donkey Kong sta per tornare? Nintendo registra un nuovo marchio per la serie

Nintendo ha registrato un "nuovo" marchio per la serie Donkey Kong. Questo marchio è apparentemente un po' diverso dai soliti. Invece di un altro rinnovo standard, sembra essere stato aggiornato con la menzione "programmi scaricabili per console portatili ed elettroniche".

La scoperta ha già scatenato speculazioni sul fatto che qualcosa di legato ai videogiochi potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch. Probabilmente, però, si dovrebbe trattare solo di un semplice aggiornamento che potenzialmente potrebbe garantire il futuro della serie Donkey Kong. I rinnovi dei marchi sono una cosa regolare per le classiche IP di Nintendo.

Quest'anno, a maggio, Nintendo ha depositato i marchi per quattro titoli classici. Uno di questi era per Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! per Super Nintendo. Questo è stato fatto insieme ad altri titoli di serie come Zelda e Metroid.

