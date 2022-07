Donkey Kong Country: la serie TV anni '90 è disponibile gratuitamente su Amazon e YouTube

La serie TV di Donkey Kong Country è visibile gratuitamente su YouTube e Amazon.

La serie TV di Donkey Kong Country, animata in CGI, risale al 1997 ed è attualmente in onda su Amazon Freevee e su YouTube. Grazie alla serie è possibile rivivere la CGI degli anni '90 (non esattamente perfetta).

Se siete interessati, potete sintonizzarvi su Amazon Freevee attraverso questo link e guardare tutti i 40 episodi. In alternativa, le playlist della Stagione 1 e della Stagione 2 sono disponibili su YouTube.

La serie ha debuttato ufficialmente prima in Francia e poi un anno dopo negli Stati Uniti. Donkey Kong Country vede il muscoloso scimmione nei panni del protettore dell'isola di Kongo Bongo e della magica Noce di Cristallo, regolarmente minacciata da King K. Rool e dai suoi scagnozzi. Donkey è affiancato dai membri della famiglia Kong.

Come la maggior parte degli episodi animati in CGI dell'epoca, l'animazione è decisamente primitiva se paragonata agli standard odierni. Ma a differenza di show simili come ReBoot o Beast Wars, Donkey Kong Country aveva un aspetto visivamente inquietante, in quanto ogni modello di personaggio consisteva in occhi senza vita e movimenti innaturali.

Per quanto riguarda i videogiochi, l'ultima apparizione della nostra scimmia preferita è stata in Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Wii U nel 2014, che è stato portato su Switch nel 2018. Donkey Kong è anche apparso come personaggio giocabile in Super Smash Bros. Ultimate insieme a King K. Rool.

Mentre un nuovo gioco di Donkey Kong sembra improbabile al momento, i possessori di Nintendo Switch possono prepararsi a un Q4 ricco di novità: Bayonetta 3 arriverà sulla console a fine ottobre e sarà seguito da Pokemon Scarlatto e Viola a novembre.

Fonte: Gamespot.