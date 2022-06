Dragon's Dogma 2 è finalmente una realtà!

Capcom sta ufficialmente realizzando un sequel di Dragon's Dogma, l'amato gioco di ruolo d'azione pubblicato nel 2012. Il sequel, Dragon's Dogma 2, è stato confermato dal veterano Capcom e game director di Dragon's Dogma Hideaki Itsuno durante una diretta streaming per festeggiare i 10 anni del gioco.

Itsuno è stato raggiunto dal direttore artistico di Dragon's Dogma Daigo Ikeno e dal responsabile dell'arte ambientale Kenichi Suzuki, i quali stanno lavorando al sequel.

Dragon's Dogma 2 è verà sviluppato utilizzando il RE Engine interno di Capcom, la tecnologia che alimenta i recenti remake di Resident Evil, Devil May Cry 5 e Street Fighter 6 in uscita il prossimo anno. Oltre a ciò, Itsuno ha avuto molto poco da condividere su Dragon's Dogma 2, a parte il fatto che è in piena produzione e che spera che valga la pena aver dovuto aspettare 10 anni.

Sfortunatamente una data di uscita e le piattaforme per questo sequel non sono state annunciate. Tuttavia i fan saranno sicuramente contenti di sapere dell'esistenza di questo tanto vociferato gioco!

Fonte: Eurogamer