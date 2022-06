Dragon's Dogma 2 sarà sviluppato con il RE Engine

Nel recente video di celebrazione del 10° anniversario di Dragon's Dogma, il direttore Hideaki Itsuno ha confermato che Dragon's Dogma 2 è in fase di sviluppo.

Non è stata annunciata alcuna finestra di lancio o piattaforma, ma considerando che il primo gioco è stato lanciato nel 2011, i fan saranno probabilmente soddisfatti (almeno per ora). Fortunatamente, un recente tweet ha confermato che il sequel sarà sviluppato con il RE Engine.

Inoltre, questo nuovo gioco "ricomincerà il ciclo". Questo potrebbe essere interpretato semplicemente come la narrazione di una nuova storia nel mondo di Gransys. Tuttavia, potrebbe anche riferirsi alla "Endless Chain" che costituisce il fulcro del primo gioco. Senza svelare alcuno spoiler, sarà interessante vedere dove andrà a parare la storia e se i giocatori prenderanno il controllo di un altro personaggio.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX