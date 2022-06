Dragon's Dogma II conferma pericolosamente il leak GeForce dei titoli in arrivo nei prossimi anni

Non molto tempo fa uscì un leak talmente grande e per certi versi assurdo, riguardante una lista di titoli in arrivo nei prossimi anni, soprattutto su PC. Tutto venne fuori da Nvidia GeForce Now e all'interno di queste informazioni potrevamo trovare cose ritenute impossibili come Kingdom Hearts IV, Crysis 4, la trilogia di GTA rimasterizzata e così via, sino all'appena annunciato Dragon's Dogma II.

È vero, molti non sono stati ancora annunciati ma a questo punto, sembra sia solo una questione di tempo. Siamo ormai ben oltre al "tre indizi fanno una prova" e mentre arriva Marvel's Spider-Man su PC e viene annunciato anche Resident Evil 4 Remake, ci si aspettano bombe clamorose.

Ad esempio, all'interno del leak figuravano diversi titoli Sony in arrivo su PC, come The Last of Us (annunciato pochi giorni fa) e soprattutto, Gran Turismo 7, che più di chiunque altro segnerebbe l'apertura completa di PlayStation al mondo PC. Nella lista compaiono ancora Tekken 8, Monster Hunter 6, Injustice 3 e un nuovo Metro. Eventualmente, fingeremo di essere stupiti.

Fonte: ResetEra