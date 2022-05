Epic Games sta pagando le spese per trasferire lo studio ucraino dietro Sherlock Holmes

Epic ha preso una posizione chiara riguardo alla guerra russo-ucraina in corso, in particolare raccogliendo 144 milioni di dollari in aiuti umanitari attraverso le vendite di Fortnite. Ora, l'editore ha assegnato una sovvenzione a Frogwares, con sede a Kiev, sviluppatore della serie di Sherlock Holmes, per aiutare a ricollocare e supportare i dipendenti colpiti dal conflitto.

"Siamo orgogliosi di condividere che abbiamo ricevuto una sovvenzione da Epic Games", scrive Alex Striuk di Frogwares. "In Ucraina la guerra continua ancora. Durante questo periodo, noi come studio dobbiamo sentirci forti, mantenere una mentalità positiva e fare tutto il possibile per mantenere l'attività operativa fornendo anche supporto al nostro team".

"La guerra ha influito negativamente sul nostro lavoro e ha portato alla parziale disorganizzazione del nostro studio. I fondi di questa sovvenzione saranno cruciali per trasferire i dipendenti in aree più sicure e aiuteranno coloro che si sono trasferiti in regioni remote dell'Ucraina o in altre nazioni dell'UE a mantenere la loro stabilità finanziaria".

We are proud to share that we’ve received an Epic MegaGrant from Epic Games. #EpicMegaGrants



Read our announcement for all the information: pic.twitter.com/XwShdGaQbO — Frogwares (@Frogwares) May 16, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Frogwares ha sede a Kiev e ha uffici anche a Dublino. Lo studio è stato fondato nel 2000 e da allora ha creato una serie di titoli basati sulla letteratura classica come Holmes e Lovecraft.

Fonte: Gamespot