Sherlock Holmes Chapter One arriverà come previsto su PS4, versione Xbox One cancellata a causa della guerra

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta proseguendo ormai da molte settimane e tra tutte le tragedie a cui assistiamo nei social o in Tv c'è chi comunque cerca di andare avanti, continuare progetti anche quando fuori vi è l'inferno.

Questo è quello che stanno cercando di fare alcuni team di sviluppo, come Sengi Games che nonostante tutto ha confermato l'uscita per il 26 aprile di The Serpent Rogue e Frogwares che ha fatto lo stesso col suo Sherlock Holmes: Chapter One, almeno in versione PS4. La software house con sede proprio a Kiev, è stata però costretta a interrompere i lavori sulla versione Xbox One, con gli utenti Microsoft che verranno rimborsati.

Sherlock Holmes: Chapter One è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dunque si lavorava alle versione su console di precedente generazione. La guerra ha cambiato decisamente i piani del team, ma va comunque lodato il loro sforzo di portare avanti i lavori nonostate la situazione estremamente grave.

