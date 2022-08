Gloomwood è stato rinviato e l'annuncio arriva da Malcolm McDowell

Gloomwood, il gioco stealth-action di New Blood Interactive, è stato rinviato. Non per molto, fortunatamente: il lancio in accesso anticipato è previsto per il 6 settembre, con un rinvio di sole tre settimane. L'intera faccenda sarebbe del tutto irrilevante, in effetti, se non fosse per il modo in cui New Blood l'ha annunciata o, più precisamente, per chi l'ha annunciata.

Malcolm McDowell è un leggendario attore inglese, noto per i suoi ruoli in film e televisione: Arancia meccanica, Caligola, Cat People, Star Trek: Generations e decine di altri. Ha anche una carriera videoludica sorprendentemente ampia, con apparizioni in giochi come Wing Commander 3 e 4, Fallout 3, God of War 3 e The Elder Scrolls Online. E ora, ha fatto quello che dovrebbe essere il suo primo annuncio di un rinvio di un videogioco.

"Sto parlando in particolare a tutti i fan di Gloomwood nel mondo", dice McDowell nel video. "I ragazzi che producono questo gioco vogliono scusarsi per il breve rinvio. Sì, è vero. Ma si tratta solo di poche settimane. Per l'amor di Dio, potete aspettare fino ad allora".

"Comunque, ascoltate, fan di Gloomwood, arriverà tra poche settimane e quando arriverà, vi piacerà".

We're sorry to have to delay Gloomwood a few weeks, however we're sure you can wait.



But don't just take it from me! Listen to legendary star of stage and screen, Sir Malcolm McDowell. pic.twitter.com/lFgayx1xtO — ULTRAKILL ACT II SOON™ (@DaveOshry) August 2, 2022

Potreste naturalmente essere curiosi di sapere come mai un personaggio così noto sia finito ad annunciare il rinvio di un videogioco. Non viene detto esplicitamente, ma McDowell è su Cameo, un sito che permette ai fan di acquistare messaggi personalizzati dalle celebrità - e il boss di New Blood Dave Oshry ha detto poco dopo l'annuncio che "qualcuno deve togliermi l'account di Cameo".

Per quanto riguarda il motivo per cui il lancio di Gloomwood in accesso anticipato è stato rinviato, il publisher ha dichiarato in un annuncio separato e più dettagliato su Steam che negli ultimi mesi si sono verificati "problemi imprevisti nello sviluppo del gioco" e che diversi sviluppatori hanno contratto il Covid-19.

"Sembra che da quando abbiamo annunciato la data di uscita siamo stati colpiti da così tanti problemi da far pensare che la maledizione della simulazione immersiva sia davvero reale, ma ce la faremo", ha scritto New Blood. "Questo tempo extra ci permetterà di perfezionare il gioco e di dare spazio all'aggiornamento principale per uno dei nostri altri giochi, Ultrakil, che sta per lanciare il suo secondo atto il 16 agosto".

