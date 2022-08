Hollow Knight, come sarebbe in versione Gameboy?

Reddit è un fantastico posto dove chiunque può dare sfogo alla sua fantasia, e anche alle sue fustrazioni, purtroppo. Tuttavia in questa news parliamo del primo caso. L’utente u/Night, appassionato di gaming ovviamente, ha mostrato una piccola animazione interessante.

Chi scrive è una vecchia cariatide del mondo gaming, quindi ricorda bene i tempi in cui era fantascientifico poter giocare a Tetris stando seduti in autobus mentre si andava a scuola. Condividere poi le partite con gli amici era un divertimento assoluto, se si pensa ai limitati mezzi tecnici dell’epoca. E anche se ci sono stati giochi capolavoro (come Pokémon) che hanno fatto la storia del GameBoy, l’idea di poterci giocare bellezze come Hollow Knight non poteva sfiorare neanche la mente di noi ragazzini.

Tuttavia l’utente u/Night ci ha mostrato come sarebbe stato il titolo graficamente se fosse approdato sulla console dell’epoca, almeno graficamente. La moda del demake (cioè mostrare come sarebbero stati i giochi d’oggi ai tempi del pionerismo del gaming) incalza sempre più, e gli sviluppatori dovrebbero porsi domande su come mai i giocatori di oggi cerchino più emozioni passate che future.