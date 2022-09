Hollow Knight Silksong si fa attendere? Queste splendide statuine sono perfette per ingannare l'attesa

Hollow Knight è uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni, tornando per estensione al suo sequel, Silksong, uno dei titoli più attesi. E per questo è normale vedere sempre più oggetti decorativi o capi di abbigliamento ispirati a questa IP.

Ora Fangamer, un negozio di merchandising di videogiochi, che potrebbe suonaree familiare per via delle sue esclusive edizioni da collezione di titoli come Hollow Knight o Undertale, ha annunciato che lancerà una nuova linea di minifigure ufficiali di Hollow Knight.

Al già ampio catalogo di merchandising ispirato al gioco che il negozio possiede, composto da più peluche, spille o magliette, si aggiungerà questa collezione, composta da 8 personaggi, acquistabili singolarmente o in gruppo. Questi sono stati modellati da Alex Colvin, character artist australiano, e realizzati in PVC, con una dimensione compresa tra 6,1 e 8,6 centimetri di altezza.

Ecco l'elenco dei personaggi che saranno disponibili:

The Knight

Hornet

Cornifer

Zote

Quirrel

Shade

Myla

Grub

Si possono già acquistare, almeno singolarmente per mancanza di stock del set, sul sito internazionale di Fangamer a 10$ ciascuno e con tempi di attesa da due a tre settimane.

