Hollow Knight ha raggiunto un nuovo record di giocatori simultanei su Steam

Evidentemente non c'è bisogno di un grande budget per conquistare il cuore dei giocatori. Né per diventare uno dei grandi giochi più amati delle console next-gen. Stiamo parlando di Hollow Knight che è un esempio perfetto.

Team Cherry ha fatto il pieno di successo con questo impegnativo metroidvania, rilasciato a febbraio 2017 per PC e successivamente portato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ci sono molte ragioni per cui i fan non vedono l'ora che arrivi il suo sequel, Silksong. Nonostante siano passati più di cinque anni dalla sua uscita Hollow Knight continua ad avere un fascino particolare tra i giocatori.

Il 7 maggio si è svolto un vero e proprio evento per Hollow Knight su Steam, la piattaforma di Valve. Fino a quel giorno il picco massimo di giocatori era di 13.721. Contro ogni previsione, e come è possibile vedere su SteamDB, Hollow Knight ha infranto il suo record di giocatori simultanei solo pochi giorni fa. Il titolo di Team Cherry è riuscito a riunire 20.324 giocatori contemporaneamente e solo su Steam.

Come abbiamo detto lo studio di sviluppo ha annunciato qualche tempo fa Hollow Knight Silksong, ma attualmente il sequel non ha ancora una data di uscita ufficiale.

