'Jurassic World è nato inizialmente come sequel del gioco Jurassic Park: Trespasser'

Il mese scorso è stato lanciato Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, la chiusura dell'attuale trilogia di dinosauri che segue gli eventi visti dopo le prime tre serie di Jurassic Park.

Seamus Blackley, noto per aver creato e disegnato la Xbox originale, ha svelato alcuni dettagli interessanti sul progetto, che doveva essere un videogioco sequel di Trespasser, il titolo per PC del 1998 che a sua volta seguì gli eventi de Il Mondo Perduto, il secondo film della saga.

Prima di lavorare per Microsoft, Blackley faceva parte di DreamWorks Interactive e produttore esecutivo di Trespasser, un gioco che venne criticato per i suoi numerosi bug e per l'eccessiva ambizione per l'epoca, causando scarse prestazioni anche sui migliori computer.

Dopo aver lasciato Xbox, ha fondato Capital Entertainment Group, che ha collaborato con la Creative Artists Agency (CAA) per riformare i modelli di finanziamento dell'industria dei videogiochi. Il regista Steven Spielberg era un cliente della CAA e ha lavorato con Blackley su alcuni progetti, a volte riguardanti videogiochi o film. Un giorno arrivò la notizia: Spielberg voleva far rivivere la licenza di Jurassic Park con un videogioco sequel di Trespasser.

In 2012 or, I left my job at CAA to work with Steven S on a game, a new Jurassic Park story, to make good the skid mark we left with Trespasser. I wrote a story and design, and made a trailer. The management at Universal changed, and the project became a film. Want to know more?