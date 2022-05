Xbox Game Pass aggiunge al catalogo Jurassic World Evolution 2

Tra i titoli in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, Microsoft ne ha confermato un altro che sarà disponibile per gli abbonati al servizio a partire da oggi.

Si tratta di Jurassic World Evolution 2 di Frontier Developments, che a gennaio ha venduto quasi un milione di unità. Le piattaforme per le quali sarà disponibile (PC o console) non sono state annunciate.

Disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC da novembre 2021, Jurassic World Evolution 2 vede ancora una volta i giocatori costruire un parco di dinosauri.

Ciò comporta la costruzione di recinti basati sulle specie di dinosauri e sui loro bisogni, la gestione di diversi tipi di clima e ambiente e molto altro ancora. Ci sono 75 specie di dinosauri con le modalità Campagna, Sandbox e Chaos Theory con cui poter giocare.

Chaos Theory presenta momenti iconici dei film e consente ai giocatori di perseguire risultati diversi.

Jurassic World Evolution 2–aka the world's most dangerous petting zoo–is coming to town tomorrow. which dino you running to first? pic.twitter.com/s5pTLWk3Wc