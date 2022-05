Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion arriverà molto presto

Anticipata da un recente leak su SteamBD, la nuova espansione per Jurassic World 2 è diventata ufficiale e arriverà anche molto presto. Ispirato al nuovo film del franchise, Dominion Biosyn Expansion arriverà il 14 giugno e darà modo di affrontare una nuova campagna na con personaggi come Claire Dearing, il dottor Alan Grant e la dottoressa Ellie Sattler.

Si potrà costruire un nuovo centro di ricerca, il Biosyn Genetics Research Compound e viene introdotto il nuovo scenario "What if" che per la Teoria del Caos, prevede la costruzione di nuove strutture in Sierra Nevada, un ambiente assai ostile ai dinosauri.

Ci sono nuovi arrivi anche sul fronte dei dinosauri, soprattutto i piumati come Therizinosaurus e Pyroraptor. Anche il Dimetrodon e il Quetzalcoatlus sono in arrivo con due nuove varianti: il Dreadnoughtus e il Giganotosaurus. Vengono anche aggiunte skin cosmetiche per il Dilophosaurus e il Parasaurolophus insieme a skin sfregiate e piumate per il Tyrannosaurus Rex. Vi lasciamo con il trailer.

Fonte: GamingBolt