Left 4 Dead senza zombie? Inizialmente Gabe Newell voleva un gioco diverso

Secondo l'ex writer di Valve, Chet Faliszek, Gabe Newell non voleva mettere gli zombi in Left 4 Dead.

Faliszek lo ha recentemente rivelato al canale YouTube Kiwi Talkz. Lo sviluppatore ha parlato di una varietà di argomenti, tra cui del suo lavoro su Portal, su The Anacrusis e altro ancora. In particolare, il conduttore Reece Reilly ha chiesto a Faliszek del lavoro in Left 4 Dead e ha rivelato che Newell non voleva gli zombie inizialmente.

"Una volta sono andato a cena con Gabe e mi disse 'se guardi i film di zombie, Night Of The Living Dead parla di razzismo, Dawn Of The Dead parla di consumismo'", afferma Faliszek. Newell ha poi chiesto "di cosa parla il tuo gioco?"

"Ho risposto che credo si tratti di lavorare insieme, è il gioco stesso, è un riflesso del gioco", ha continuato Faliszek. "Siamo stati pressati sempre di più perché ricordo che [Newell] disse 'beh, non facciamo gli zombie, gli zombie sono solo di cattivo gusto.' All'epoca non c'erano serie TV come The Walking Dead e tutto il resto, quindi gli zombie risultavano molto banali".

Faliszek ha spiegato come ha guardato molti dei classici film horror quando era più giovane, quindi a sua volta ha deciso di rendere i personaggi più consapevoli dell'ambiente in cui si trovano.

"Quindi mi chiedevo perché non prendiamo i personaggi e il mondo, e ne rendiamo alcuni consapevoli di essere essenzialmente in un film di zombie?".

Considerando che il motivo per cui tutti giocano a Left 4 Dead è il gameplay cooperativo contro orde di zombie, probabilmente è stato meglio che nessuno abbia ascoltato Newell in questa particolare occasione.

Fonte: VG247.