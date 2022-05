Mario Strikers Battle League riceve un nuovo trailer di gameplay a un passo dall'uscita

Nintendo ha rilasciato un video di gameplay esteso per Mario Strikers Battle League, una delle sorprese dell'ultimo Nintendo Direct. Purtroppo per il momento il trailer è disponibile soltanto in giapponese, ma con tutta probabilità arriverà anche in altre lingue prossimamente.

Tra i personaggi presenti vi saranno Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario e Waluigi, cast di personaggi storici e praticamente immortali delle avventure del baffuto idraulico nostrano.

Mario Strikers Battle League dovrebbe uscire il 10 giugno su Nintendo Switch ed è sviluppato da Next Level Games, software house che ha già provato la sua competenza con Luigi’s Mansion 3. Non si è sentito parlare molto del nuovo gioco sportivo, anche se uscirà tra relativamente poco tempo, ma non c’è da preoccuparsi per eventuali rinvii

Fonte: Eurogamer.net