Mario Strikers: Battle League, Daisy non ci sarà? I fan sono sul piede di guerra

L'imminente titolo calcistico di Nintendo, Mario Strikers: Battle League, sta per arrivare su Switch, ma sono state sollevate preoccupazioni sul personaggio di Daisy. Se avete dato uno sguardo al roster rivelato finora, potreste aver notato che l'altra principessa non è stata inclusa nel materiale promozionale, almeno per adesso. Nonostante ciò i fan di Daisy sono visibilmente preoccupati.

Nintendo ha condiviso un tweet, mostrando la formazione della squadra e molti nelle risposte volevano sapere dove fosse Daisy. È apparsa nei due capitoli precedenti, ma sembra che Nintendo potrebbe voler cambiare le cose questa volta con l'aggiunta di altri personaggi.

Come potete notare qui di seguito, ci sono alcuni fan appassionati di Daisy che vogliono sapere se il personaggio sarà presente. Ovviamente, anche se Daisy verrà sostituita nell'ultimo gioco di Mario Strikers, potrebbe comunque essere aggiunta in un aggiornamento DLC più avanti, in modo simile a come sono stati aggiunti i personaggi in Mario Golf: Super Rush.

The game is a definite non purchase for me. Not only is Daisy still missing strikers was just a little TOO Mariofied. The grittiness was completely removed and they reused MK8 voice clips instead of recording new lines and the animations are lifeless. Lack of roster AND maps, bye https://t.co/wOxOwpC0Ch pic.twitter.com/qPN9XsMO0X — 👑♤ʀᴇɴɴʏ™♤👑 (@LittleBirdieO) May 12, 2022

Remember what they took from us https://t.co/HVQTJzfT0n pic.twitter.com/I57cJtxSpf — Breeton Boi ✈ Momo-Con 2022 (@BreetonBoi) May 10, 2022

You're really going to leave Daisy out huh? Do us a favor Nintendo, remove Toad from the game. That little mushroom guy can go somewhere else. Daisy has more competitive spirit than that second soccer ball. — Daniel328 (@Daniel328DT) May 9, 2022

L'attuale formazione in Mario Strikers: Battle League include Mario, Peach, Luigi, Toad, Bowser, Rosalina, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Waluigi e Boom Boom. Il gioco uscirà il 10 giugno 2022 su Switch.

Fonte: Kotaku