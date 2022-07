Mass Effect: la writer di Deus Ex lavorerà al prossimo gioco della serie

È stato confermato che la writer dei moderni giochi Deus Ex dirigerà la narrazione del prossimo Mass Effect.

Da poco VGC ha riportato la notizia dell'ingresso della veterana Mary DeMarle in BioWare. Ieri, il director di Mass Effect 4 Michael Gamble ha confermato che la writer lavorerà alla serie di EA.

"Sono davvero entusiasta di farvi sapere che Mary DeMarle si unirà al team di Mass Effect come Senior Narrative Director", ha scritto. "Avete visto il suo lavoro in Guardians of the Galaxy e Deus Ex (per citarne alcuni!). È fantastica".

Questo cambiamento sarà probabilmente accolto con favore dai fan di Mass Effect, considerando il lavoro di DeMarle non solo nei moderni giochi Deus Ex, ma anche in Guardians of the Galaxy dello scorso anno, per il quale ha vinto il Game Award per la migliore narrazione.

La partenza di DeMarle da Eidos Montreal segue l'annuncio di Embracer, proprietario di Gearbox, che a maggio ha annunciato l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal e un catalogo di IP che comprende Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain per 300 milioni di dollari.

Fonte: VGC.