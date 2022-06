Stellaris si trasforma in un Mass Effect 'strategico' grazie ad una interessante mod

Il grande strategico fantascientifico 4X Stellaris di Paradox ha già subito molte modifiche interessanti e conversioni totali. Dopo Star Trek, Star Wars o Stargate, ora è il turno anche di Mass Effect. La mod Mass Effect: Beyond the Relays è stata pubblicata per la prima volta l'anno scorso e relativamente di recente ha ricevuto un altro aggiornamento. Lo scopo degli autori è, ovviamente, creare un vero e proprio titolo strategico 4X ambientato nell'universo popolare di BioWare.

Secondo gli autori, la mappa locale contiene già quasi 400 sistemi stellari, citati non solo nei giochi, ma anche nei libri, nei fumetti o, ad esempio, nel film d'animazione Mass Effect: Paragon Lost. Gli autori hanno inserito tre diverse modalità di gioco. E' possibile quindi scegliere tra il tradizionale sandbox, la modalità canonica che inizia dopo la Guerra del Primo Contatto e infine la terza modalità ibrida. Già al momento, la conversione prevede di offrire 24 diverse civiltà e, naturalmente, i fan di Mass Effect troveranno vari luoghi iconici della galassia della serie originale.

Ogni civiltà ha i suoi aspetti unici: ciò significa che ci sarà un modo di governare diverso e la scelta della razza influenzerà anche il modo di giocare. Ma non si tratta solo di ricerca, estrazione e difesa. Sta al giocatore, per esempio, unirsi ad altre specie nella Cittadella nel tentativo di stabilire un ordine più ampio.

Gli sviluppatori hanno anche ridisegnato l'economia del gioco per allinearlo a Mass Effect, adattare la guerra e presentare nuove minacce. Se la mod vi incuriosisce allora potete scaricarla a questo link.

Fonte: PC Gamer