Meta ha acquisito lo sviluppatore di ReCore Armature e altri studi

Meta ha acquisito diversi sviluppatori per il suo marchio Oculus Studios, tra cui Armature, sviluppatore di ReCore.

Oltre ad Armature, Meta ha acquisito Twisted Pixel Games e Camouflaj. Il primo è noto per aver sviluppato titoli Xbox Live Arcade come 'Splosion Man. La seconda è la società che ha realizzato Marvel's Iron Man VR.

Il CEO di Camouflaj, Ryan Payton, ha condiviso una dichiarazione in merito all'acquisizione: "quando ho fondato Camouflaj nel 2011, non era nei miei piani perdere la nostra indipendenza, ma tutto è cambiato dopo aver incontrato il team di Oculus Studios, che ci ha trattato con gentilezza e rispetto sin dalla prima collaborazione con loro...".

"Nel corso dell'ultimo anno, mi sono convinto che entrare a far parte di Meta ci permetta di impegnarci a fondo nelle nostre ambizioni VR a lungo termine, e che i nostri valori di creazione di giochi di alta qualità e significativi si allineino perfettamente con i valori dei nostri nuovi colleghi di Meta". Inoltre, Marvel's Iron Man VR arriverà su Meta Quest 2 alla fine di quest'anno.

Armature è salita alla ribalta grazie alla creazione di Batman Arkham Origins: Blackgate, lo spinoff a scorrimento laterale del titolo originale. Lo studio ha poi sviluppato il gioco d'azione e avventura ReCore e, più recentemente, il porting per Oculus di Resident Evil 4.

Twisted Pixel è stato integrato nei Microsoft Studios nel 2011, prima di diventare indipendente nel 2015. Da allora si è concentrato sullo sviluppo di giochi per Oculus, come Wilson's Heart e Path of the Warrior.

Questi annunci sono arrivati nel corso della conferenza Meta Connect 2022, durante la quale è stato anche rivelato che la tecnologia Xbox Cloud Gaming arriverà sui dispositivi Meta. È stato inoltre annunciato che Among Us VR arriverà su Quest 2 il 3 novembre.

E' stato presentato anche l'headset Quest Pro di fascia alta da 1.500 dollari.

Fonte: Dualshockers.