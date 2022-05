Metal Gear Solid V non ce la fa: il disarmo nucleare è praticamente impossibile

Uno dei punti cardini della serie Metal Gear Solid di Hideo Kojima è il disarmo nucleare, situazione molto cara all'autore giapponese, segnato come tutti i suoi concittadini dal terribile evento accaduto a Hiroshima e Nagasaki. Nonostante siano passati quasi ottant'anni, la ferita è ancora tangibile e Metal Gear è stato fondamentale per lanciare un messaggio di pace.

Tutto questo si concretizza però soltanto con il sesto capitolo (se consideriamo Peace Walker) che prevedeva l'iniziativa di disarmo nucleare ma mai completata dagli utenti, a meno di utilizzare specifici trucchi. Dopo tanti sospetti e il vociferato capitolo denominato Peace, che si sarebbe dovuto aprire una volta completato il disarmo, ora sappiamo la verità.

Il canale YouTube Did You Know Gaming ha infatti svelato come tale disarmo sia letteralmente impossibile da completare visto che quaranta testate non sono fisicamente raggiungibili. Diviene chiaro a questo punto come anche il "capitolo segreto" in realtà non esista, anche se qualche traccia era presente in alcuni file del titolo.

