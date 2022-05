Microsoft Flight Simulator World Update 9 aggiorna finalmente l'Italia ma anche Malta

Tutti gli appassionati di Microsoft Flight Simulator e non solo, non vedevano l'ora che arrivasse questo momento, il giorno in cui anche il nostro paese diventa estremamente realistico all'interno del simulatore. Con il World Update 9 infatti, Italia e Malta vengono aggiornate, innalzando ulteriormente il livello di fotogrammetria e contando su elementi modellati ad hoc.

L'aggiornamento è disponibile gratuitamente per chiunque possiede il gioco e anche sul Game Pass dove, una volta scaricato si avrà l'aggiornamento già installato. L'update 9 contiene dunque:

4 aeroporti realizzati a mano (Aeroporto di Palermo, Aeroporto di Sondrio, Marina di Campo e Bolzano)

Dettagli migliorati per altri 100 aeroporti

94 punti d'interesse in Italia

11 punti d'interesse a Malta

3 bush trips

3 discovery flights

3 nuove sfide di atterraggio

Anche la maggior parte del territorio italiano, con venti città principali, contano adesso di un maggior numero di dati satellitari cosa che conferisce al titolo il suo estremo realismo. Non dimentichiamo però che il 25 maggio arriverà anche il DLC dedicato a Top Gun: Maverik, per cui preparatevi a sfrecciare sopra le vostre città con un fiammante F-14.

Fonte: Xbox