Mount & Blade II: Bannerlord ha finalmente una data di uscita per PC e console

TaleWorlds Entertainment ha annunciato che il celebre action RPG, Mount and Blade II: Bannerlord, sarà lanciato su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 25 ottobre.

Sviluppato come gioco multipiattaforma sin dal primo giorno, la versione console di Mount & Blade II: Bannerlord avrà le stesse dinamiche di gameplay dell’edizione PC. Il gioco sarà disponibile per il preordine su PlayStation e Xbox Store da oggi e presso i principali rivenditori.

La versione attualmente disponibile su PC in accesso anticipato diventerà definitiva il giorno del lancio su console. Ma non preoccuparti: anche se questa è un importante traguardo per il gioco, Mount & Blade II: Bannerlord continuerà a ricevere aggiornamenti nei mesi a venire.

“La strada percorsa in questi due anni è stata lunga e impegnativa” ha dichiarato Armagan Yavuz, CEO di TaleWorlds Entertainment. “Sviluppare un gioco così grande e complesso come Bannerlord, per diverse piattaforme e nel bel mezzo di una pandemia, non è un compito facile e sono incredibilmente orgoglioso dell’eccellente lavoro svolto dal nostro team".

"Nonostante le difficoltà, è stato un percorso gratificante: abbiamo trovato tante sinergie inaspettate tra console e PC, sinergie che hanno fatto crescere il gioco e che l’hanno reso migliore di quanto sarebbe stato in altre circostanze. Non vediamo l’ora di mette il gioco nelle mani della nostra straordinaria community, che ci supporta su console sin da Warband”.