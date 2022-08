Netflix sembra pronta a lanciare un vero e proprio servizio di cloud gaming!

Secondo quanto riportato da varie fonti, Netflix è pronta ad espandere la sua offerta di servizi con un nuovo focus sul cloud gaming, stando a quanto richiesto come requisito nelle offerte di lavoro dell’azienda statunitense. Tale richiesta è inserita nel “job posting” relativo alla richiesta di un Rendering Engineer:

“In questo ruolo, dovrai aiutare ad ottimizzare il rendering di giochi affinché possiamo renderizzare molteplici giochi sui nostri applicativi di cloud gaming” si legge nell’offerta, che poi continua “dovrai anche assistere allo sviluppo delle SDK per permettere agli sviluppatori di videogame di riuscire a creare giochi di alta qualità per l’ecosistema del gaming in cloud di Netflix”.

Chi meglio di Netflix può offrire servizi in cloud? Tuttavia fin’ora i tentativi fatti dall’azienda per imporsi nel mercato videoludico non sono stati un gran successo. Stando alle statistiche infatti solo l’1% degli abbonati sfrutta i servizi di gaming della piattaforma, anche se i giochi offerti finora non rientravano certo nel pantheon dei titoli tripla a.

Anche la perdita di quasi un milione di abbonati avrà spinto sicuramente l’azienda a concentrarsi maggiormente sui suoi servizi extra e a non adagiarsi sugli allori di un successo meritato si, ma che ormai vede nel campo tantissima e agguerrita concorrenza. Probabilmente ne sapremo di più entro fine anno, non ci resta che aspettare e vedere.

