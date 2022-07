NFT 'un incubo' afferma lo sviluppatore Mark Venturelli durante l'International Games Festival

Durante l'International Games Festival in Brasile la scorsa settimana, lo sviluppatore Mark Venturelli avrebbe dovuto tenere un discorso intitolato "The Future Of Game Design". Pochi secondi dopo, ha 'cambiato' e ha rivelato il vero titolo della presentazione ovvero "Perché gli NFT sono un incubo".

Il discorso si focalizza sull'idea di implementare NFT e "giocare per guadagnare" nei videogiochi, attaccando il costo ambientale, le pratiche predatorie e il fatto che trasformeranno i giochi in miniere e fabbriche sfruttatrici, piuttosto che opere creative che le persone possono semplicemente usare per divertimento.

Una cosa importante da ricordare è che Venturelli ha realizzato questo discorso con la benedizione degli organizzatori dell'evento. Il Brazil International Games Festival ha avuto tra i suoi sponsor principali una serie di società di criptovalute, NFT e blockchain, alcune delle quali erano furiose per il contenuto del discorso di Venturelli.

"Queste persone sono estranee qui, non sono importanti", ha detto Venturelli parlando degli sponsor. “Stanno solo cercando di acquistare la loro rilevanza, perché non hanno alcuna reale influenza sul futuro del nostro settore. Se dai loro questo spazio incontrastato, stai solo dando loro esattamente quello che vogliono".

Venturelli ha aggiunto: “Ho sentito che gli sponsor si sono davvero arrabbiati. Hanno cercato di entrare nel discorso mentre stavo parlando, ma l'organizzazione non glielo ha permesso...Non c'è mai stato alcun tipo di intenzione da parte dell'organizzatore di zittirmi o qualcosa del genere".

Fonte: Eurogamer