The Sandbox annuncia una partnership con Playboy

Playboy, iconico marchio conosciuto in tutto il mondo proprietà della società PLBY Group, Inc., leader nel promuovere uno stile di vita basato sull’esaltazione del tempo libero e del piacere, annuncia oggi una collaborazione con The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, per creare un’esperienza di gioco coinvolgente e social a tema Playboy. L’accordo prevede la creazione di una “MetaMansion”, esperienza ispirata alla celebre Mansion di Hugh Hefner, in cui saranno inclusi giochi, eventi social ed elementi esclusivi che sfruttano la vasta libreria di contenuti di Playboy. L’iniziativa sfrutterà anche la rete di talenti e influencer di Playboy, portando nel metaverso l’ambito stile di abbigliamento di Playboy e le relative imperdibili esperienze dal vivo che hanno reso celebre il marchio.

La collaborazione tra The Sandbox e Playboy sfrutta il lavoro innovativo di Playboy nel Web3: Playboy vi è entrato nella primavera del 2021 con la collezione di NFT intitolata Liquid Summer, raccolta di opere d’arte digitali create dall’artista Slimesunday realizzata reinventando opere dell’archivio di 10 milioni di contenuti di Playboy. Nell’ottobre 2021, Playboy ha poi pubblicato il suo primo progetto di oggetti da collezione NFT in forma di avatar, chiamati Playboy Rabbitars. I proprietari dei Rabbitars e i proprietari di LAND in The Sandbox avranno accesso a esperienze speciali nella MetaMansion creata da Playboy in The Sandbox.

“Siamo entusiasti di lavorare con The Sandbox e il suo team di progettazione e sviluppo per creare un’esperienza social e di gioco premium nel metaverso ispirata alla tradizione di successo di Playboy”, afferma Rachel Webber, Chief Brand & Strategy Officer di Playboy. “Non vediamo l’ora di invitare la nostra fanbase globale, e in particolare la nostra community di detentori di Rabbitar oltre ai proprietari di LAND in The Sandbox, in questo nuovo coinvolgente universo di Playboy”.

Per quasi 70 anni, Playboy ha creato esperienze rivoluzionarie nel campo dell’intrattenimento, dei giochi, dell’arte e delle celebrità e The Sandbox offre ora una piattaforma dinamica per aggiornare ulteriormente questa spinta innovativa.

“Playboy è unico per il suo fascino, per lo stile di vita e i contenuti d’intrattenimento che propone e che hanno attraversato le generazioni, entrando di recente con grande successo anche nel Web” dice Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Siamo lieti di presentare il suo ricco archivio di contenuti nel metaverso e consentire ai veri fan di diventare vicini virtuali di questo marchio iconico con una futura vendita di LAND che avverrà nel terzo trimestre del 2022”.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso continuo in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Nella piattaforma di gioco blockchain, gli utenti possono creare risorse digitali per esperienze di gioco uniche. Oltre ai giochi e alle risorse creati dalla community, The Sandbox ha collaborato con oltre 300 aziende e marchi importanti per aiutarli a portarli nel metaverso, tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties.

Ulteriori informazioni sull’esperienza “MetaMansion” di Playboy in The Sandbox saranno comunicate nei prossimi mesi.