Planet of Lana, rinviato lo splendido puzzle adventure ma arriverà al day one su Xbox Game Pass

A unirsi a un elenco sempre più ampio di titoli posticipati al prossimo anno, c'è anche Planet of Lana. Il titolo di avventura puzzle pubblicato da Thunderful era originariamente previsto per la fine del 2022, ma ora verrà lanciato nella primavera del 2023. Su Xbox Series X/S, Xbox One e PC sarà disponibile al day one anche per gli abbonati Xbox Game Pass.

Il director Adam Stjarnljus ha dichiarato: “Siamo spiacenti che il completamento dello sviluppo su Planet of Lana richiederà più tempo del previsto, ma promettiamo che varrà la pena aspettare. Planet of Lana è stato per noi un progetto di passione da molto tempo, quindi vogliamo assicurarci che quando sarà finalmente disponibile sia in ottimo stato. Inoltre, gli utenti di Game Pass potranno giocarci il giorno del lancio, il che è eccitante per noi in quanto significa che possiamo condividerlo con una base di fan più ampia possibile!"

Ambientata su un pianeta che sta affrontando un'invasione, la storia si concentra su Lana e Mui mentre i due intraprendono un viaggio. Insieme a un incredibile stile artistico 2D, il gioco offre risoluzione di enigmi e stealth con i due che lavorano insieme per aggirare gli ostacoli. Oltre alle enormi macchine torreggianti, scoprirete anche diverse creature native del pianeta e le manipolerete per progredire.

Per adesso Planet of Lana non ha ancora una data di uscita, ma restate sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi prossimamente.

Fonte: Gematsu