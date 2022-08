Planet of Lana e la sua incredibile bellezza in un nuovo video gameplay

E' stata senza dubbio una delle sorprese in termini di indie al Summer Game Fest. Tutto indicava che Planet of Lana sarebbe arrivato quest'anno, poco tempo fa è arrivato l'annuncio di un rinvio. Tuttavia, il team di sviluppo ha deciso di compensare la cattiva notizia con un gameplay ampio che ci mostra ancora una volta che questo titolo è pura bellezza.

Tramite il canale YouTube di IGN è stato lanciato il gameplay della durata di 18 minuti. Attraverso questo video vediamo come la protagonista insieme al suo piccolo animaletto si avventurano per completare un bellissimo livello. I partecipanti alla Gamescom 2022 hanno avuto la fortuna di provare una demo giocabile per testimoniare con i propri occhi la purezza dei suoi colori.

Nel gameplay si vede come Lana debba superare molteplici ostacoli e aiutare il suo piccolo amico Mui. In sottofondo una bella musica che emoziona e coinvolge fino a quando iniziano i pericoli ed i nemici cominciano ad attenderci. I robot hanno invaso il mondo e Lana, con la sua innocenza, dovrà riuscire a collaborare con Mui ed evitare una catastrofe.

Planet of Lana è presentato come "un'avventura rompicapo cinematografica, con una splendida grafica dipinta a mano, una storia indimenticabile e una colonna sonora epica". Il suo lancio è previsto per la primavera del prossimo anno.

