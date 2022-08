PlayStation da Insomniac a Savage Game Studios: ecco tutte le acquisizioni completate dal 2019

Quando si parla di acquisizioni di studi, probabilmente molti di voi penseranno agli enormi accordi di Microsoft con Bethesda o l'affare (ancora da definire) con Activision Blizzard.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che anche Sony ha completato una serie di importanti acquisizioni e, proprio ieri, la compagnia ha annunciato l'acquisizione di Savage Game Studios, un team specializzato in produzioni per mobile che è entrato a far parte di PlayStation Studios Mobile Division, la nuova divisione di Sony che realizzerà giochi basati su IP nuove ed esistenti.

Nel corso degli ultimi anni, la famiglia degli studi PlayStation si è ingrandita molto, basti pensare a Insomniac Games o a Bungie, e ora un noto analista ha deciso di elencare tutte le acquisizioni completate da PlayStation dal 2019.

L'analista Benji Sales ha pubblicato un tweet con tutti gli studi che ora fanno parte di PlayStation a partire dal 2019:

Sony / PlayStation Video Game Studio Acquisitions since 2019



• Insomniac

• Housemarque

• Nixxes

• Firesprite

• Fabrik Games (now part of Firesprite)

• Bluepoint Games

• Valkyrie Entertainment

• Haven Studios

• Bungie

• Savage Game Studios pic.twitter.com/pvYPgrH3my — Benji-Sales (@BenjiSales) August 29, 2022

Come potete vedere la famiglia degli studi PlayStation si è ampliata parecchio negli ultimi anni, con l'acquizione di studi del calibro di Housemarque (Returnal), Bluepoint Games (Demon's Souls Remake), i già citati Insomniac e Bungie, e non solo.

Per quanto riguarda l'ultimo accordo concluso, quello con Savage Game Studios, sappiamo che il team sta lavorando a un titolo mobile AAA, incentrato sull'azione e con funzionalità di gioco live service.

Che ne pensate delle acquisizioni di PlayStation?

