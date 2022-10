PlayStation lancerà i suoi giochi live service al day one su PC, i single player arriveranno a distanza di un anno

Hermen Hulst di PlayStation Studios, ha confermato che i prossimi giochi live-service per PS4 e PS5 usciranno al day one su PC. Le dichiarazioni di Hulst fanno parte di una recente intervista in cui il dirigente ha ribadito l'intenzione della società di diversificare PlayStation con una continua espansione nei settori PC, Mobile e giochi live-service.

L'investimento di Sony nel settore dei giochi per PC è stato un po' lento rispetto a quello di Microsoft, ma sembra che l'azienda stia puntando tutto sulla piattaforma. Negli ultimi due anni, importanti esclusive PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man sono state lanciate su Steam e su Epic Games Store, e altri titoli sono in arrivo. Tuttavia, un ostacolo alla fruizione dei titoli PlayStation su PC è stato il ritardo tra l'uscita su console e su PC. La maggior parte dei giochi che hanno ricevuto una versione PC sono arrivati con un intervallo di diversi anni dal lancio iniziale su PlayStation. Ma questo divario si ridurrà man mano che Sony continuerà a investire sulla piattaforma PC.

Per quanto riguarda i prossimi giochi live-service di PlayStation, il divario tra le versioni per console e quelle per PC scomparirà. In una recente intervista Herman Hulst ha dichiarato che i giochi live-service in fase di sviluppo dell'azienda, che sono 12, saranno tutti lanciati al day one PC. Sebbene questa sia un'ottima notizia per i giocatori PC, non significa che i giochi single player seguiranno la stessa tendenza. Hulst afferma che i titoli live-service dovrebbero uscire al day one su PC per la forza e il coinvolgimento della base di giocatori, ma conferma che i giochi single-player arriveranno almeno con un anno di distanza dalle versioni console.

L'espansione di PlayStation nei giochi live-service è uno sviluppo recente per l'azienda, che secondo Hulst ha avuto poco successo in passato. La recente acquisizione di Bungie da parte di Sony dimostra che l'azienda è seriamente intenzionata a trovare il successo in questo spazio, e il numero di giocatori è fondamentale per il successo.

Il rapporto di PlayStation con la piattaforma PC non fa che rafforzarsi e sembra che l'azienda stia iniziando a privilegiare le vendite software rispetto a quelle hardware, visto che continuerà a pubblicare giochi su PC. Negli ultimi due anni, grandi successi per PS4 sono arrivati su PC, e ora si dice che siano in arrivo anche alcuni grandi giochi PS5, come Returnal e Horizon Forbidden West.

Fonte: Gamerant.