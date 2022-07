PlayStation: Sony ha ufficialmente acquisito Bungie

A gennaio eravamo rimasti tutti stupiti dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony, per una cifra tutt'altro che indifferente se paragonata a quella di Zenimax da parte di Microsoft. 3,6 miliardi di dollari che segnano un passaggio ufficializzato solo oggi, in cui Bungie entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia PlayStation Studios.

Gli autori di Halo e Destiny dunque possono essere pienamente operativi non solo nei titoli propri in sviluppo ma nel prestare il loro know how agli altri team, conoscenze che indubbiamente potrebbero far fare un ulteriore salto di qualità di molte IP Sony.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl — PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022

Ma l'acquisizione di Bungie si sposa in pieno anche con la nuova strategia indicata da Jim Ryan, quella della creazione di almeno dieci live service entro il 2026. Con Destiny 2 in pieno ciclo di vita anche se probabilmente nella sua seconda metà, c'è molta curiosità di vedere cosa bollirà in pentola dopo questa unione di intenti.