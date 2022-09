Returnal per PC sembra essere stato confermato anche da Housemarque alla GDC

Sono diversi mesi che scriviamo del porting di Returnal su PC, ma Sony non ha ancora rivelato la nuova versione del gioco. È molto probabile che il titolo venga presentato in un importante evento aziendale, dato che Alex Battaglia di Digital Foundry ha precedentemente riferito di aver visto il gioco in azione su un'altra piattaforma, precisamente su PC.

Durante la GDC che si è tenuta in questi giorni, Housemarque ha menzionato effetti visivi e particellari, ma gli sviluppatori hanno utilizzato la versione PC per la presentazione. Battaglia ha scritto sul suo account Twitter: "La presentazione di Returnal di GDC su VFX e Particles è davvero interessante, ma sono felice del bonus di riconfermare la versione PC".

Sony potrebbe quindi aspettare il momento giusto per annunciare Returnal su PC: in questi giorni la società ha lanciato The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5 e un altro sito, Game Informer ha snocciolato una serie di intormazioni su un altro gioco di punta, God of War Ragnarok.

Returnal's presentation from GDC on its VFX and particle work is really cool - but I enjoy the bonus it has of once again confirming the PC version. Debug, readout!

Link to presentation:https://t.co/slu0GIEu12

Dopo tutti questi indizi sembra sempre più plausibile che Returnal sarà il prossimo titolo di uno studio PlayStation ad arrivare su PC.