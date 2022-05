PlayStation Plus Premium, la line-up dei giochi classici si arricchisce con altri due titoli

Il rinnovato PlayStation Plus inizierà presto il lancio e nel corso delle prossime due settimane il servizio sarà disponibile in diverse regioni del mondo. Già da domani il servizio a più livelli verrà lanciato nelle regioni asiatiche e, in preparazione a ciò, sul PlayStation Store sono emersi altri giochi classici che saranno disponibili per gli abbonati al livello Premium.

Grazie a ciò, sono state rivelate due nuove aggiunte a quella libreria. Il platform 2D di Oddworld Inhabitants Oddworld: Abe's Oddysee – originariamente pubblicato per PS1 nel 1997 – e il racer arcade di Bandai Namco Ridge Racer 2 – lanciato per PSP nel 2006 – saranno entrambi offerti come parte del catalogo PlayStation Plus Premium.

I due giochi, condivisi su ResetEra, menzionano anche altri dettagli: entrambi avranno varie funzionalità di emulazione che non sono state confermate in precedenza. Oltre ad essere "potenziati con l'up-rendering", entrambi avranno anche una funzione di riavvolgimento, salvataggi rapidi e filtri video personalizzati (con Oddworld anche dotato di un filtro CRT), mentre i salvataggi possono anche essere caricati online.

Pochi giorni fa è stato rivelato che tra i giochi classici disponibili nel servizio, Syphon Filter per PS1 avrà anche il supporto ai trofei.

Fonte: Eurogamer