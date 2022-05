Syphon Filter arriverà sul nuovo PlayStation Plus con il supporto per i Trofei

Mentre proseguiamo verso l'imminente lancio del rinnovato PlayStation Plus in tutte le regioni, Sony continua a fornire informazioni rilevanti sul suo servizio.

Di recente, è stato rivelato che i livelli più alti del servizio avranno accesso a un sacco di classici Ubisoft e ora abbiamo nuove informazioni sul supporto ai trofei per i titoli classici.

Bend Studio di Days Gone ha annunciato attraverso Twitter che il suo classico per PS1 Syphon Filter includerà nuovissimi trofei quando verrà lanciato come parte del rinnovato PS Plus.

And yes, you can earn the Platinum too. 🏆 pic.twitter.com/uCeE2diz99 — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Oltre a un trofeo d'argento chiamato "An Explosive Start", Bend ha anche condiviso uno screenshot del Platinum Trophy intitolato "Excellent work, Agent!"

Non è noto se il supporto ai trofei per i giochi classici su PS Plus sarà lo standard o meno, ma Sony ha recentemente ottenuto un brevetto per aver ideato un sistema semplificato per aggiungere trofei alle versioni emulate di giochi legacy.

Fonte: Gamingbolt.